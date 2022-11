I recuperi extralarge in Qatar stanno dividendo il mondo del calcio. Prima dell'inizio dei Mondiali Pierluigi Collina era stato chiaro: "Ci siamo raccomandati con gli arbitri di essere precisi nel calcolo dei minuti da aggiungere alla fine di ogni tempo". Detto, fatto: in Inghilterra-Iran, per esempio, tra primo e secondo sono stati recuperati 24 minuti.- perché in questo modo non si sa mai quanto dura realmente un tempo"."Io ho una mia idea, quella di giocare 30 minuti effettivi a tempo. Così ogni partita avrebbe la stessa durata, mi sembra la soluzione migliore"."Non lo so, non sta a me dirlo. Ma io spero che qualcuno si svegli per inserirla. Con il Mondiale stiamo vedendo la soluzione di questi recuperi molto lunghi, e credo possa essere un primo passo per arrivare a quella soluzione"."Quelle credo che continuerebbero, perché chi vuole interrompere il gioco per spezzare il ritmo durante una partita ci riuscirebbe comunque"."E' vero, però io sono a favore del Var. Ma se mettessimo il tempo effettivo si risolverebbero molti problemi"."Non so se in Italia sia fattibile, dipende dalle idee che hanno in mente i vertici".