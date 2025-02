Ranieri: "Dybala è tutto per questa Roma, è una miccia. Non sopporto i due gol presi"

Getty Images

L'allenatore della, Claudio, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta per 3-2 sul Porto e che è valsa la qualificazione agli ottavi di finale dell'Europa League per i giallorossi.“Avere grandi giocatori aiuta. Avere Dybala nel tuo arco aiuta, perché oltre ad essere un giocatore straordinario è un leader, carica la squadra e dice le cose giuste, è grazie a lui che abbiamo ripreso la partita. I suoi compagni hanno dato tutto, ma lui accende. È la miccia, è tutto"“Io già non sopporto prendere gol, figuriamoci due. Alla fine vedevo i giocatori andare tutti all’attacco. Sono super contento, ma dobbiamo migliorare. Lo sanno tutti i muri di tutti gli stadi euroei: prendiamo gol in ripartenza. Non possiamo essere nervosi all’inizio e poi per fortuna grazie a Paulo abbiamo reagito. Non dobbiamo rischiare di prendere il gol, e poi lo abbiamo preso, oltre al palo di Samu".

"A me piace quando si attacca, però bisogna essere razionali. Bisogna far correre chi è appena entrato, chi è fresco. Però sono contento, così come i tifosi. Sono state due partite belle, sia da loro che qui da noi la squadra ha voluto e vuole far bene”.“Ci aspettavamo questo dal Porto, perché hanno grande qualità in avanti. In difesa sbagliano gli appoggi, questo lo sapevamo e per questo volevamo prenderli alti”.