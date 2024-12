Rashford-Manchester United, è rottura: la verità sul Napoli e la tenazione Arabia Saudita

Getty Images

L'esclusione di Marcus Rashford dal derby contro il City di Guardiola, potrebbe aver sancito la fine dell'avventura dell'attaccante inglese al Manchester United. Dopo quella partita, nella quale Amorim ha lasciato fuori anche Alejandro Garnacho, c'è stato un botta e risposta a distanza tra Rashford e l'allenatore dei Red Devils: "Se si allenano bene potranno lottare per un posto in squadra" ha detto il tecnico cercando di mandare un messaggio ai due giocatori; l'attaccante non l'ha presa benissimo, e ha risposto così: "; non parlerò male del Manchester United, sarò sempre un tifoso red".

- Parole che sanno decisamente di separazione, e con il mercato di gennaio alle porte Marcus Rashford potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima sessione. Secondo le prime indiscrezioni della stampa ingleseprima del rinnovo con il Manchester United e potrebbe tornare alla carica. I Red Devils sono consapevoli del malumore del giocatore ma non vogliono svenderlo: l'estate scorsa l'attaccante ha firmato il prolungamento fino al 2028 con ingaggio da 10,5 milioni di euro netti a stagione., ma considerando gli alti costi di cartellino e stipendio e il fatto che in quel ruolo gli azzurri sono coperti con Lukaku, al momento non è una pista percorribile.

- C'è da dire che Rashford si sente ancora legato allo United, nonostante l'esclusione dal derby ha festeggiato per la vittoria contro il City - 2-1 in rimonta, gol di Bruno Fernandes e dell'ex Atalanta Diallo - con tanto di storia su Instagram. Con l'arrivo di Amorim- Per me conta tutto, da come ti alleni a come parli coi tuoi compagni, dall’energia che porti in spogliatoio a come ti vesti per andare alla partita". Messaggio recepito da Garnacho: "Sembra un po' arrabbiato con me ma si è allenato molto bene - ha detto Amorim - sono contento della sua reazione, anche io avrei fatto lo stesso". E intanto, Rashford si guarda intorno per cambiare aria.