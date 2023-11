Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in vista del match di Champions League contro il Braga. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Vogliamo vincere per qualificarci subito agli ottavi, sarebbe importante ma sappiamo che non sarà semplice. Vincere o giocare bene? Vincere, sempre. E' l'unica cosa che conta. Se vinci fai bene, se perdi o pareggi no".



Mancano i gol a questo Real Madrid?

"E' dura dire quanti gol dovresti segnare... Per me vince chi ne subisce meno. La squadra è migliorata tantissimo a livello difensivo in questa stagione, questo aiuta anche se segniamo meno gol".



A gennaio si aspetta qualcosa?

"Non credo che faremo nulla in inverno... Anche perché nella seconda parte di stagione rientreranno gli infortunati. Per questo a gennaio non faremo niente".



Favorite in Champions?

"Non ci saranno grandi sorprese, le stesse degli ultimi anni. Bayern, City, Psg... e le spagnole".



Come sta Brahim Diaz?

"Ci ho parlato, non ha avuto molto spazio ma so che può darci qualcosa. La competizione è alta, è professionale e avrà il suo spazio. Sento dire che ho qualcosa contro di lui ma la realtà è che provo qualcosa di speciale, ha giocato nel Milan...".