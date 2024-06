Real Madrid, Ancelotti: "Sembra un sogno, non svegliamoci. Ho detto a Perez di pensare alla numero 16..."

AFP via Getty Images

è l’allenatore con il maggio numero di Champions League vinte nella storia, grazie alla sua quinta affermazione in campo continentale (3 con il Real Madrid, 2 con il Milan). A Mediaset, il tecnico dei Blancos, ha analizzato il successo e il trionfo che ha portato la quindicesima Coppa dei Campioni alle Merengues: E' stata una partita difficile, soprattutto nella prima parte. Poi siamo riusciti ad alzare il ritmo, l'intensità e la concentrazione e abbiamo fatto meglio nella seconda parte.

A Sky Sport: "È bello, molto bello. Non è importante la quantità, ma vivere serate come questa. Sembra un sogno questa seconda tappa al Real Madrid.Lui è la chiave di questo Real Madrid, oggi supera Bernabeu. Gli faccio i complimenti, è un grande presidente"."Lascia dopo questa gara, nel modo migliore, vincendo un'altra Champions League. Per noi è difficile accettarlo ma è la sua scelta".

"No, stanotte non si dorme".