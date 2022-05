L'attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha parlato a Sky dopo la vittoria della Champions League in finale col Liverpool:



"Sono felice e orgoglioso di questo gruppo e di questo club, ancora una volta abbiamo vinto la Champions e siamo molto contenti. Quante Champions ho vinto? Cinque. L'obiettivo ora è vincerne un'altra? Ora andiamo a Madrid per festeggiare con i nostri tifosi. Questa è stata la vittoria in Champions più difficile, ma alla fine l'abbiamo meritata: non c'entra nulla la fortuna, siamo stati i migliori e Ancelotti è il miglior allenatore al mondo. Se lo sono io? Sono orgoglioso che la gente lo dica, lavoro per questo".