Real Madrid, Rudiger via? Offerta monstre dall'Arabia Saudita

AFP via Getty Images

Ilsi gode la festa per la vittoria della 15esima Champions League e un futuro che si preannuncia ancor più spettacolare con l'arrivo die quello di. Un futuro del quale, clamorosamente, potrebbe non far parteLa Saudi Pro League tenta il difensore tedesco classe 1993, nelle ultime ore è arrivata una proposta che può portare alla cessione di uno dei punti fermi per Carlo Ancelotti.- Secondo quanto riportato da El Chiringuito, l'di, che sta tentando anche il portiere dellae ha nell'ex difensore blancoil suo nuovo direttore sportivo, vuole ingaggiare Rudiger e ha messo sul piatto un'offerta di contratto molto allettante:

- Una proposta che può far vacillare Rudiger e tremare i blancos, che perderebbero un titolarissimo ma al contempo potrebbero investire l'incasso dell'eventuale cessione su un giocatore più giovane. Gli obiettivi, in questo senso, non mancano edelresta uno dei profili preferiti, visto anche il contratto in scadenza nel 2025.