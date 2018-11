Raphael Varane, difensore del Real Madrid, a France Football ha parlato della corsa al Pallone d'Oro: "Lo darei a un francese. Poi ci sono tanti miei amici, quindi sarò felice in ogni caso. Questo trofeo ha un prestigio enorme, è per tutta la vita. Io penso di avere le qualità di un leader, sono lusingato che alcuni stiano pensando a me, perché riconoscono il lavoro svolto e il valore come giocatore e come uomo".