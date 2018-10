. E la questione rimane tutta da definire in queste ore febbrili per l'ex allenatore della Juventus, perché Florentinoe ha deciso di andare dritto su di lui dopo la clamorosa sconfitta per 5-1 contro il Barcellona. Ma da tempo, il presidente del Real sa bene che Conte non è un allenatore semplice da prendere in poche ore per via dele delle, avendo in mano tante proposte e non volendo essere bruciato dal Real come è stato per lo stesso Lopetegui dopo un mercato estivo decisamente deludente.- Dal pomeriggio di ieri, Perez e i suoi uomini di fiducia sono in trattativa con Antonio Conte. Main estate così da favorire l'arrivo di Sarri, non vuole rinunciare alla battaglia legale e la questione rimane in piedi.Conte ha lanciato segnali positivi e di totale apertura al Real nelle ultime ore, ma non ha ancora programmato alcun viaggio diretto a Madrid per firmare perché in attesa di sbloccare la situazione sia legale (con il Chelsea) che progettuale., oltre che non abbandonare la causa con i Blues. Per questo la situazione rimane rallentata e da sbloccare:, Lopetegui va comunque verso l'esonero e resiste la. Gradito allo spogliatoio, ae a parte della dirigenza merengue, l'ex giocatore dell'Inter oggi già allenatore nelle giovanili del Real è l'alternativa in piedi che prende sempre più forza ora dopo ora, qualora non arrivasse il via libera sul fronte Conte.