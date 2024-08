Rebic rescinde con il Besiktas: occasione di mercato a zero, dove può andare anche in Serie A

24 minuti fa



Ante Rebic non è più un giocatore del Besiktas. L'ex Milan ha rescisso il contratto col club della Super Lig turca dove ha disputato solo una stagione.



NUMERI - Ad annunciarlo sono stati gli stessi bianconeri che, su X, hanno informato come il suo contratto sia stato risolto di comune accordo. Il croato arriva da un'annata complicata. In 23 gare giocate, in tutte le competizioni, è riuscito a mettere assieme solo una rete e 5 assist.



MERCATO - Per lui ora si aprono settimane di ricerca di una nuova squadra: sulle sue tracce, ora che è un parametro zero, ci sono diversi club, anche in Italia. Udinese e Verona hanno chiesto informazioni su di lui. A 30 anni, Rebic potrebbe tornare in Serie A.