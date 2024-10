AFP/Getty Images

Il terremoto che ha colpito e sta colpendo le due curve dinon accenna a scemare, anzi ora le due associazioni di tifosi stanno riorganizzandosi, dopo i 19 arresti che sono scattate in settimana. È soprattutto la curva nerazzurra ad aver annunciato un nuovo, attraverso un comunicato pubblicato in giornata.L’inchiesta va avanti, alcuni dei fermati stanno già collaborando con le autorità mentre, per evitare il procedimento di prevenzione nei loro confronti,Ha provato a sintetizzarle La Repubblica in 4 punti.

- bonificare San Siro- rendere le Curve normali settori dello stadio, senza specifiche diverse rispetto a tutti gli altri- tagliare i legami con gli ultrà e con attività illecite- controllare la situazione biglietti, non permettendo accessi indiscriminati dalle porte di servizio e il sovraffollamento. Un’idea questa che va in contro al progetto della Lega Serie A sul riconoscimento facciale negli stadi, a cui si vorrebbe arrivare entro il 2025.La 'ha fatto sapere nel già citato comunicato che talesparirà per sempre. Come scrive il Corriere della Sera che riporta un estratto di conversazione tra alcuni esponenti del secondo anello verde,Il nuovo corso sancisce un ritorno al passato con la curva che si chiamerà “Anche sul fronte Milan sono attese novità con la leadership dei fratelli, ora in manette, che tenderà a passare di mano. Sono attesi inoltre oltreli firmerà il questore Brunoper altrettanti tifosi interisti e rossoneri.