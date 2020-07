anche pubblicamente dopo la vittoria dello scudetto. “La Juventus dovrà cambiare quei due tre giocatori come ogni stagione per avere ricambio generazionale adeguato. Rabiot, Bentancur e De Ligt sono giocatori giovani e forti, abbiamo già posto le basi ma poi come succede in ogni società bisogna cambiare qualcosa. Questo è il compito del direttore che in base ai risultati degli ultimi anni sa fare bene il suo lavoro”: con queste parole Sarri ha messo Rabiot sullo stesso piano di Rodrigo Bentancur e Matthijs de Ligt, mica poco.– Come una montagna russa si diceva: partenza lenta, un primo picco con le prestazioni incoraggianti di inizio 2020, poi la picchiata del flop di Lione e la tensione con la società durante il lockdown, infine la lenta ma progressiva capacità di prendersi un posto da insostituibile o quasi dopo la ripartenza.in vista di una seconda stagione in bianconero, quella in cui però dovrà consacrarsi definitivamente. Un progetto che tutto sommato può andare bene anche a mamma Veronique, che dal lockdown in poi aveva iniziato a cercare nuove soluzioni in Premier senza però riuscire a trovare un'offerta in grado di soddisfare sia le pretese del giocatore che quelle del club: Everton il club più interessato, United, Newcastle e Arsenal in seconda linea. Ma ora i piani sembrano già cambiati, la pace è quella di un campo dove è diventato fondamentale.