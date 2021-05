Piotr Zieliński continua a brillare con la maglia del Napoli. Il centrocampista nel 2016, prima di approdare nella squadra del presidente De Laurentiis, è stato a un passo dal Milan. Lo ha svelato l’ad del Monza ed ex ad del Milan Adriano Galliani in un’intervista: “Nel 2016 abbiamo fatto il possibile per portarlo in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a Napoli. Zielinski, però, era un giocatore che ci piaceva tantissimo”, svelò Galliani al Messaggero Veneto.