Reunion Oasis nel 2025: cosa c'è da sapere. Manchester City e Atletico Madrid 'esultano'

. Secondo i media inglesi i fratelli Liam e Noel Gallagher hanno deciso di sotterrare l'ascia di guerra e dopo oltre 15 anni di carriere da solisti (gli Oasis si sono sciolti prima di un concerto a Parigi nel 2009)Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma un breve video postato dai social del gruppo britannico e condiviso dai due artisti, cheha infiammato i social.: gli Oasis nell'estate 2025 saranno gli headliner del prestigioso festival di Glastonbury, dovrebbero suonare allo storico festival a Heaton Park a Manchester, la loro città di origine, eNon sono da escludere nemmeno concerti in Scozia, mentre a oggi non ci sono indiscrezioni riguardo a un tour europeo.

La notizia della possibile reunion degli Oasis è stata condivisa anche dal mondo del calcio. Il profilo del Manchester City, club per il quale i fratelli Gallagher fanno il tifo, ha retwittato il post della band che rimanda alle novità del 27 agosto,, lcon il commento "Día histórico para los Gallagher", giorno storico per i Gallagher. Il riferimento è anche all'esordio contro il Girona dell'ex Chelsea Conor Gallagher, in campo 32'.