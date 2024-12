Roma, 4 slot cambi utilizzati contro l'Atalanta? No, ecco perché

29 minuti fa

La Roma ha fatto 5 cambi nella gara persa in casa contro l'Atalanta in quattro momenti distinti, ma non ha infranto il regolamento. I giallorossi, tecnicamente, hanno usato i canonici tre slot grazie ad una dinamica che andiamo a spiegare.



Il primo slot è stato Shomurodov per Dovbyk; l'ultimo Zalewski e Soulé per l'infortunato Cristante e Dybala. Gli altri due cambi sono arrivati in due momenti distinti, Saelemaekers per Celik al 72' ed El Shaarawy per Hummels al 74'. Perché non sono stati conteggiati due slot?



Risposta: perché nell'arco di quei due minuti il gioco non è ripreso. Hummels, infatti, è rimasto a terra e non si è rialzato fino a quando non è stata apportata la sostituzione, ragion per cui questo cambio è risultato effettivamente doppio e ha permesso di effettuarne altri due con il terzo slot una decina di minuti dopo.