Roma, accordo firmato per Buba Sangaré: i dettagli

14 minuti fa



La Roma piazza il primo colpo dell'estate: è tutto fatto per Buba Sangaré.



I giallorossi continuano a portare avanti una linea giovane in sede di trattative e nella giornata di oggi hanno chiuso per il terzino destro spagnolo classe 2007, che arriva a titolo definitivo dal Levante.



ACCORDO FIRMATO - Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano infatti, è stato firmato l'accordo definitivo tra le parti, la Roma è pronta ad accogliere il giocatore, che andrà a rinforzare la corsia destra a disposizione di Daniele De Rossi.



I DETTAGLI - Sangaré si trasferisce a titolo definitivo alla Roma, che verserà nelle casse del Levante 1,5 milioni di euro. Non solo, gli spagnoli si sono riservati anche il 10% sulla futura rivendita del ragazzo.