Alexis Sanchez è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Marsiglia a parametro zero. Come si legge sul Corriere della Sera, l'attaccante cileno (35 anni il prossimo 19 dicembre) vuole tornare in Italia e aspetterà ancora per qualche giorno l'Inter. Intanto ha rifiutato parecchie offerte, soprattutto europee (spagnole in particolare), anche se la più ricca porta la firma degli arabi dell'Al-Nassr.