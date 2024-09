Getty Images

Roma, Dovbyk e Pellegrini in gruppo: la gestione dei due verso il Genoa

34 minuti fa



Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha ritrovato in gruppo Artem Dovbyk e Lorenzo Pellegrini: entrambi hanno lavorato con i compagni e sono quindi a disposizione per la partita in programma domenica alle 12.30 in casa del Genoa.



GIOCANO? - Indicazioni più precise sulla loro gestione arriveranno in mattinata, quando De Rossi parlerà in conferenza stampa (alle ore 10). Non è tornato in gruppo Enzo Le Fee, ancora a forte rischio forfait. L'attaccante ucraino, che ha saltato gli impegni di Nations League, è in pole su Soulé per affiancare Dybala in avanti, mentre il capitano dovrebbe almeno inizialmente lasciare il posto a Baldanzi, reduce da una bella tripletta in Under 21 contro la Norvegia.