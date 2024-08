Roma-Assignon, il Rennes attende la seconda offerta: il primo no e la condizione per l'addio

La vicenda, ma non solo. La, reduce dal pareggio a reti inviolate a Cagliari, lavora su più fronti per completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi e regalare al tecnico giallorosso le ultime pedine da aggiungere all’organico. In queste ore il direttore sportivo Ghisolfi sta lavorando per rinforzare la fascia destra, che dopo aver perso Kristensen per il mancato riscatto potrebbe salutare anche Rick Karsdorp, fuori dalla lista presentata alla Lega Serie A. Il nome in cima alla lista del dirigente dei capitolini è quello diProseguono i contatti tra la Roma e il Rennes, che attende una seconda offerta scritta da parte del club giallorosso. Il direttore sportivo dei francesi, l’ex Milan e Roma Frederic Massara, si è portato avanti e ha già acquisto il sostituto, ovvero Hans Hateboer dall’Atalanta. Nei giorni scorsi la società capitolina aveva già presentato un’offerta ufficiale al Rennes per il prestito con diritto di riscatto. Una proposta rifiutata dal club francese, che chiede l’obbligo per dare il via libera alla cessione del calciatore.Classe 2000, Lorenz Assignon ha contratto con il Rennes fino a giugno 2027 e ha attirato l'attenzione anche di alcuni club di Premier League. Tuttavia, la Roma è stata finora la società più determinata nella corsa al giocatore, e i segnali positivi provenienti dalla Francia fanno ben sperare per una conclusione positiva della trattativa.Nella scorsa stagione, Assignon ha giocato con il Rennes da agosto a gennaio, collezionando 20 presenze tra campionato e coppe, segnando un gol, prima di essere ceduto in prestito al Burnley a febbraio, dove ha disputato 15 partite in Premier League, realizzando anche una rete.