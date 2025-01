Getty Images

Roma, cercasi attaccante: per i bookie in pole c'è Beto, in quota il sogno resta Endrick

14 minuti fa



Il calciomercato invernale entra nel vivo e anche la Roma inizia a muoversi per puntellare la rosa e cercare quei giocatori, specialmente in attacco, che possano fare al caso di mister Ranieri per risollevare una classifica ancora deficitaria nonostante la vittoria nel derby. Secondo i bookie, il nome più caldo è sempre quello di Beto: l'arrivo in giallorosso del 29enne attaccante dell'Everton - che conosce la Serie A per aver giocato con la maglia dell'Udinese dal 2021 al 2023 - passa dai 5 della scorsa settimana agli attuali 3,50.



Si sale a 9, invece, per Jeremie Boga, 28enne attaccante del Nizza che ha raggiunto la sua consacrazione in Italia con le maglie di Sassuolo e Atalanta. Il sogno rimane Endrick, giovane centrocampista del Real Madrid che nella prima parte di stagione con la maglia dei Blancos ha collezionato solo 8 presenze: un suo approdo in giallorosso a gennaio è in lavagna a 12.