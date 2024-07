Instagram @samuel.daahl

Roma, chi è Samuel Dahl: il giovane svedese in arrivo dal Djurgarden

Redazione CM

24 minuti fa



La Roma cerca di rinforzare e ringiovanire la propria rosa sul mercato. In questo senso si spiega il mancato rinnovo del contratto a Leonardo Spinazzola, 31 anni, che si è svincolato a parametro zero e ha raggiunto l'allenatore Antonio Conte al Napoli. I dirigenti giallorossi hanno già deciso di rimpiazzarlo con Samuel Dahl. Secondo il quotidiano svedese Aftonbladet, è pronta un'offerta da circa 3,5 milioni di euro per soffiarlo alla concorrenza di Dinamo Zagabria e Istanbul Basaksehir.



CHI E' SAMUEL DAHL - Si tratta di un giovane terzino sinistro svedese (classe 2003), in arrivo dal Djurgarden, con cui è sotto contratto fino al 31 dicembre 2027. Arrivato un anno fa dall'Orebro per 450 mila euro, finora ha raccolto 33 presenze per un totale di 2800 minuti giocati con 6 assist e 5 cartellini gialli. Dopo aver fatto tutta la trafila delle rappresentative giovanili della Svezia, lo scorso 12 gennaio ha esordito da titolare in nazionale maggiore, servendo l'assist per il gol della vittoria in rimonta per 2-1 con l'Estonia segnato da Isaac Kiese Thelin.