Roma, Cristante: "Come ho trasformato i fischi in applausi? Stando zitto e lavorando. Ora facciamo paura alle altre"

Autore di un gol e di un assist nella vittoria per 4-0 ottenuta contro il Monza, il centrocampista della Roma,, ha parlato a Sky per commentare sia la sua prestazione che i tre punti conquistati, ma soprattutto gli applausi ricevuti dall'Olimpico che, spesso in stagione, lo aveva fischiato e criticato."Una grande partita dal primo minuto, non è mai facile. Dovevamo essere concentrati, abbiamo fatto una grande partita"."Vincere aiuta a vincere, abbiamo trovato delle consapevolezze. Da inizio anno sapevamo di essere forti, poi per varie vicissitudine non eravamo riusciti a trovare la strada giusta. Il mister, con calma ed esperienza, ci ha riportato ai nostri standard".

TRASFORMATO FISCHI IN APPLAUSI - "Come ho trasformato i fischi in applausi? Stando zitto e lavorando, sono fatto così. I risultati pagano"."Era importante. Vengo da un lungo infortunio e sto riprendendo continuità, quindi era importante fare una bella partita. La cosa più importante era portare a casa i tre punti per continuare la striscia positiva"."Lo sguardo mandato a Ranieri dopo il gol? Prima della partita mi aveva chiesto di fargli un gol su calcio piazzato, visto che è un po' che non arrivava. Per questo c'è stato lo scambio di sguardi".

"Sensazione che facciamo paura alle altre? Sì, abbiamo ancora tanto da recuperare, abbiamo fatto troppo poco all'inizio, ma siamo sicuramente sulla strada giusta. Abbiamo fatto un bel filotto che ci ha aiutato a riattaccarci alle posizioni per l'Europa. Ci siamo già giocati tutti i bonus".