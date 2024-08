Roma: ecco l'offerta per Pubill, piace anche Wesley del Corinthians

Redazione Calciomercato

Quella che sta nascendo è una grande Roma, almeno sulla carta. De Rossi ha già accolto il talento argentinoe l’ultimo pichichi della Liga con ben 24 retima non sembra accontentarsi. Dal mercato il tecnico giallorosso si aspetta altri regali per puntellare le corsie laterali.190 cm di altezza, ottima gamba e una tecnica individuale di livello alto.è uno dei giovani più interessanti del calcio spagnolo. Tra i migliori giocatori dell'Almeria la scorsa stagione, durante la quale ha totalizzato 34 presenze, 1 goal e 3 assist. E ora dalla retrocessione può fare il grande salto in Champions League: la Roma vuole superare la concorrenza del Bologna.. L’amicizia con Turki Al-Sheikh, il presidente dell’Almeria che un anno fa ha chiuso l’accordo per il main sponsor Ryadh Season, aiuta sicuramente la Roma che proverà a chiudere nel corso di questa settimana per evitare che il nazionale under 21 spagnolo finisca al Newcastle.

Pubil per svoltare a destra ma senza perdere contatto su quelle che sono le altre priorità sul mercato. La Roma lavora anche al potenziamento della fascia mancina e negli ultimi giorni sta valutando sopratutto due profili:, classe 2005 rapido e con un ottimo dribbling e, sempre classe 2005.Idee di mercato ambizione e costose, i Friedkin sono scesi in campo in prima persona e vogliono rifondare la Roma per riportarla nell’elite del calcio europeo.