Nel giorno di Matic c’è aria di un altro colpo in casa Roma. E il nuovo acquisto potrebbe arrivare da… Mönchengladbach. Dove domani (martedì) si gioca Germania-Italia e da dove Davide Frattesi prenderà un volo con direzione Roma. E stavolta non tornerà nella capitale solo per far visita al fratello Luca, alla sorella Chiara e a tutta la famiglia. Frattesi, infatti, ha detto sì alla Roma e punta a firmare per i giallorossi entro la fine di questa settimana.



CIFRE - La distanza tra la richiesta del Sassuolo e l’offerta di Pinto si è assottigliata tantissimo nelle ultime ore. Nell’affare da 30 milioni rientreranno alcuni giovani: uno di prima fascia tra Felix e Volpato e uno meno “famoso” come Tripi. In più c’è da far valere la percentuale del 30% che spetterebbe alla Roma in casa di cessione altrove. Un’uscita complessiva di circa 15-16 milioni quindi per riportare a casa il ragazzo di Fidene che si ispira a De Rossi ed è stato uno dei migliori centrocampisti della serie A. Frattesi passerà da 700 mila euro a circa 2 milioni a stagione. Il centrocampista ha sempre rimpianto di non essere stato riscattato dalla Roma ai tempi di Pallotta quando il club poteva esercitare il diritto di recompra dal Sassuolo.