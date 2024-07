Roma-Dovbyk: braccio di ferro col Girona. E il club spagnolo lo fa giocare in amichevole

Ieri alle 13.45 Ghisolfi è partito per la città spagnola per chiudere l’affare. La sera ha cenato insieme all’ucraino e al suo procuratore. Con loro anche Alona Iurchenko: la consulente dell’agenzia ucraina ALIK FG che si occupa dei contratti. Nel pomeriggio è previsto un incontro con la dirigenza spagnola per cercare di chiudere l’affare.. La Ceo giallorossa ieri pomeriggio era presente all’inaugurazione del Parco Antonio De Falchi (tifoso romanista uccido nel 1989) e durante un dialogo col Sindaco della Capitale ha parlato anche del centravanti: “L’attaccante? Io penso allo stadio”. Ma non sarà così: il dirigente sta lavorando in prima persona anche sul mercato.. In caso di fumata bianca cambierà tutto.

– La trattativa per Dovbyk prosegue. Il Girona non abbassa ancora le pretese e continua a chiedere 40 milioni totali (35+5 di bonus). La Roma non vorrebbe spingersi oltre i 32/33 più bonus e arrivare a 38. I prossimi colloqui saranno decisivi. Nel frtatempo Dovbyk oggi è sceso in campo contro il Tolosa: per lui 43’ in campo. È stato sostituito poco prima della fine del primo tempo a causa dell’espulsione del portiere Gazzaniga. Sabato contro l’Espanyol non era sceso in campo.L’accordo con il Girona ancora non è stato trovato a differenza di quello con Dovbyk. Il giocatore ieri nella cena con Ghisolfi ha ribadito la sua volontà di trasferirsi nella Capitale. Ha fatto la stessa cosa con il suo attuale club. Appena si sbloccherà la trattativa firmerà un contratto di 5 anni a 3 milioni a stagione.