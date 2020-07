L'allenatore della Romaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Inter. La prima risposta è stata sulle condizioni di: ". Ha fatto pochi allenamenti con la squadra, ma vediamo la situazione".: "Sono molto diretto,, con me o i compagni. Ho parlato con lui, va tutto bene, è un giocatore importante per la squadra, è stato infortunato tanto tempo e abbiamo piena fiducia in Zaniolo, non c'è nessun problema.. La squadra ha fiducia, siamo tutti sereni e siamo tutti insieme".: "Non è una questione di schema, ma posso giocare con 11 giocatori.I due ragazzi si stanno allenando bene, quando ci sarà opportunità giocheranno".