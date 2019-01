Et Dzeko a craché sur l'arbitre. pic.twitter.com/GQKwBDZIyp — Kalagan (@kalagan1) January 30, 2019

Lacrolla 7-1 contro la, ma il risultato finale potrebbe non essere la nota peggiore di un incontro vissuto coi nervi a fior di pelle. A farne le spese è stato anche e soprattutto Edin Dzeko partito in panchina, subentrato nella ripresa ed espulso sul risultato di 4-1.L'attaccante bosniaco è stato allontanato dall'arbitro Manganiello a causa delle dure proteste per un sospetto fallo di Veretout su Lorenzo Pellegrini non sanzionato dall'arbitro. Una protesta vibrante che, però, sta facendo il giro del web. Il motivo? Un video delle riprese Rai lascia ampi dubbi sul fatto che Dzeko in realtà possa aver sputato addosso all'arbitro. Le immagini che vi mostriamo non chiariscono l'episodio, ma il dubbio rimane.