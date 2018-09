Che Hector Herrera sia un giocatore che a Trigoria piaccia, non ci sono proprio dubbi. Il centrocampista messicano, cartellino di proprietà del Porto ma fino al trenta giugno del prossimo anno quando scadrà il contratto in corso, era stato contattato già durante il mercato estivo (pure prima). Ora le cose sono molto più facili. Monchi potrebbe aspettare giugno per averlo a zero, ma lo vorrebbe avere già a gennaio. consapevole che comunque dovrà garantire soldi al Porto, cioè una cifra che difficilmente potrà essere inferiore ai 10 milioni. Secondo il Romanista l'appuntamento tra le parti è stato fissato intorno alla fine di questo mese. E tutto fa ritenere che si potrà arrivare alla fumata bianca. Anche perché la società giallorossa ha già preso atto della completa disponibilità del centrocampista messicano.