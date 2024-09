Roma, Hummels può giocare in Europa League?

un' ora fa

Mats Hummels è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il difensore tedesco è svincolato dopo la fine della sua seconda esperienza al Borussia Dortmund e ha accettato la proposta dei giallorossi che, dopo Hermoso, cercavano un ultimo difensore da inserire in rosa. Hummels arriva in Italia a mercato chiuso e liste consegnate all'Uefa, dopo essere stato accostato anche a Bologna e Milan e quindi, dopo le visite mediche, sarà ufficializzato dopo la firma del contratto annuale.



IL DUBBIO - Hummels potrà essere inserito in lista UEFA e quindi giocare in Europa League visto che i giallorossi hanno fino alla mezzanotte del 4 settembre per inserirlo. Pilastro di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e della Germani, Hummels ha in carriera 701 partite con i club e 78 con la Nazionale tedesca.