Roma, i tifosi a Paredes e Dybala: 'Mourinho non è più una scusa' VIDEO

Arrivano i giocatori della Roma per la prima seduta di allenamento diretta dal nuovo tecnico Daniele De Rossi: gli argentini Leandro Paredes e Paulo Dybala, in macchina insieme, sono stati incitati da alcuni tifosi presenti all'esterno del centro sportivo, come documentato dal video che vi riportiamo in calce. "Ora Mourinho non è più una scusa", si sente chiaramente.