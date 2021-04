C’è l’impronta di Pau Lopez nella vittoria della Roma contro l’Ajax nell’andata dei quarti di Europa League. Il portiere, che pure non aveva cominciato benissimo la partita, ha riscattato match e probabilmente anche un pezzo di stagione con il rigore parato a Tadic e altri 3-4 interventi nel finale che hanno permesso alla Roma di mettere un piede in semifinale. Una prestazione che gli è valsa anche la nomination nella squadra della settimana scelta dalla Uefa, nella quale però non ci sono ex giallorossi. Una prestazione che potrebbe aiutare la Roma a rivalutare il suo cartellino.