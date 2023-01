Dopo il pareggio con la Juve e la vittoria contro l'Inter, la Roma esce con un punto anche dal big match contro il Milan. Era da trent'anni (dalla stagione 1992/93) che la formazione giallorossa non rimaneva imbattuta in tutte e tre le trasferte giocate contro le squadre più titolate del campionato. Come riporta ForzaRoma.info era l'annata d'esordio di Totti e la Roma di Ciarrapico/Di Martino (guidata da Boskov), riuscì ad ottenere un misero decimo posto in classifica. Sembra passata una vita, e forse è così. Cinque i punti conquistati dalla squadra di Mourinho, anche se quattro di questi (Inter e Milan) sono stati ottenuti con Foti in panchina.