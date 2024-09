Getty Images

Alexisè stato sottoposto nella giornata di oggi ad un intervento chirurgico per la frattura del malleolo mediale.e il giocatore nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione. Lalo aspetta in campo, ma ci vorranno almeno due mesi prima di rivedere il belga. L’obiettivo di Daniele De Rossi è quello di poter contare sul belga per la trasferta didi fine novembre.L’alternativa sarebbe stata la terapia conservativa.

– Senza Saelemaekers, ora la fascia sinistra dellaha bisogno di un nuovo padrone. Col cambio d’assetto tattico e il ritorno alla difesa a tre, da quella parte il candidato numero 1 per giocare è Angeliño e con l’Udinese si candida per un posto da titolare. L’alternativa èche a Genova ha giocato sulla fascia destra. In caso di ritorno al 4-3-3, il 'Faraone' potrà giocare come ala. Entro domani, inoltre, Zalewski aspetta una risposta del club per il reintegro in gruppo. In caso di ‘no’, è pronta una vertenza.