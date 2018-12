Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, parla a Sky Sport al Galà del Calcio, tornando sui fatti di Roma-Inter di ieri sera: "C'è poco da parlare di episodi. Ci sono situazione in cui si può sbagliare. Eviterei di parlare di protocollo, capita di sbagliare. E' un errore umano, non di protocollo. Dagli errori, che bisogna riconoscere, si lavora per migliorare. Abbiamo fatto passi in avanti, comunque. Var in Champions? Significa che sta diventando indispensabile, e per questo bisogna utilizzarlo al meglio. Cercheremo di guidare questa macchina, che è una Ferrari, più velocemente. Icardi-Manolas rigore? Non parliamone. Non parlo di entrambe le situazioni, riconosciamo dove ci sono degli errori ma non entriamo nel dettaglio. E' un discorso da bar e non è questa la sede".