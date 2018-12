Uno degli episodi più clamorosi e discussi della storia del calcio italiano è sicuramente il gol annullato a Ramon Turone durante uno Juventus-Roma del 1981. Una probabil e svista arbitrale che favorì i bianconeri nella corsa tricolore proprio a scapito dei giallorossi.



In un'intervista riportata questa mattina sul Secolo XIX l'ex difensore è tornato sulla vicenda: "Quel gol è sempre nei miei pensieri, da quasi 40 anni accompagna la mia vita".



Il dubbio che anche in tempi di tecnologia applicata al calcio come quelli attuali la questione sarebbe andata diversamente tuttavia resta nella mente del suo protagonista: "Con la Var me l'avrebbero dato. O forse no. Perché vedo che la usano e non la usano, a volte vanno a vedere a volte no. Guardate quello che è successo in Roma inter. A me il Var non piace, interrompe il gioco. Andrebbe bene se venisse usato sempre, a spot no".