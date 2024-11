Roma, la decisione su Dybala verso il Tottenham. Ranieri recupera Saelemaekers

Getty Images

. L'allenatore giallorosso può contare, infatti, sui recuperi di Pauloe Alexisper la partita di Europa League, in programma giovedì a Londra, a partire dalle ore 21.(sfida persa dalla Roma per 1-0, firmato dall’ex Lukaku), pur non essendo nelle migliori condizioni fisiche per essere a disposizione dei propri compagni di squadra. Ranieri, infatti, non aveva voluto rischiarlo e lo aveva gettato nella mischia solo a due minuti dal termine.

Dopo aver svolto gli ultimi allenamenti in gruppo, è pronto a dare il suo contributo per uscire dalla crisi, a partire dal match di coppa. Inoltre,(si era procurato la frattura del malleolo mediale). Due recuperi importanti per la Roma.Di seguito, tutta la lista dei convocati da parte di Claudio Ranieri.