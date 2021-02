Terzo posto a 6 punti dalla vetta, con 18 giornate da giocare: malgrado polemiche, prove di ammutinamento e un tecnico in bilico, questo inizio di 2021 regala alla Roma prospettive di vertice. Non la pensano però così i bookmaker, che malgrado il terzo posto continuano a tenere molto alta la quota scudetto giallorossa, tanto che l’ipotesi trionfo vale ben 21 volte la posta. Attenzione però: se i quotisti rimangono freddi, gli scommettitori vedono giallorosso. Secondo i dati forniti, sulla Roma converge il 15% delle giocate. Solo il Milan fa di meglio, con il 25%. Vero che proprio la quota alta può sollecitare l’interesse di chi scommette, ma il robusto “suffragio” in favore della Roma è in molti casi figlio di valutazioni puramente calcistiche. Basti pensare che a ottobre, quando la quota scudetto era molto più alta (intorno a 45) le puntate sul titolo giallorosso non superavano il 10%. Tutto diverso l’approccio dei bookmaker nei confronti della Juventus, avversaria della Roma sabato prossimo: i campioni d’Italia hanno un punto (e una partita) in meno, ma dopo nove anni di regno godono di un prestigio inaffondabile. Così, il decimo titolo consecutivo è dato solo a 3,25, cifra che fa della Juve la seconda favorita allo scudetto, alle spalle dell’Inter (a 2,15) e prima del Milan (3,75). Con la Signora, però, gli scommettitori sono più severi: non più dell’11% prevede il primo scudetto di Pirlo. Colpa delle quote modeste, ma anche di un avvio di stagione problematico.