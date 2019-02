Buone notizie per la Roma. La distorsione alla caviglia destra rimediata da Manolas contro il Frosinone al 77' sembra molto meno grave del previsto tanto che oggi non c'è stato bisogno di effetturare la risonanza magnetica. Ieri una lastra aveva già escluso fratture. Se il dolore diminuirà nelle prossime ore il greco potrebbe essere a disposizione per il derby. Quasi scontata la sua presenza in Champions col Porto.