Nonostante l’imminente semifinale di Conference League e la corsa all'Europa in Serie A, Josè Mourinho ha iniziato già a progettare la prossima stagione, quella in cui spera di compiere il definitivo salto di qualità con la sua Roma. Le attenzioni dello Special One sono dedicate a due giocatori prossimo all’addio dalla Juventus: Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. I due mancini bianconeri hanno un contratto in scadenza e non prolungheranno il loro rapporto con la Vecchia Signora; un’occasione da non farsi scappare per il club giallorosso con i betting analyst, che vedono la “Joya” in vantaggio per un approdo a Roma in quota a 4,50 mentre l’arrivo nella Capitale dell’esterno di Carrara - riporta Agipronews - vale 6 volte la posta. Una duplice operazione conveniente sia dal punto di vista economico che da quello tecnico, per un potenziale colpo di mercato che porterebbe a Mourinho due giocatori che sanno come vincere, visto i tanti trofei alzati negli ultimi anni a Torino, caratteristica ricercata dal tecnico lusitano che potrebbe fare anche uno sgarbo a un club con cui la rivalità è presente fin dai tempi dell’Inter.