Una cena di pesce per festeggiare e fare gruppo. La Roma si ritrova a cena a due passi da San Pietro nel ristorante Le Vele. L’occasione è la festa per le 1000 panchine di José Mourinho. Un evento che accade una volta nella vita e al quale hanno voluto partecipare anche i Friedkin. Il club, presente al gran completo, ha riservato un intero ristorante a piazza Piazza Pio XI. Menù di pesce, con la supervisione del nutrizionista che tiene tutti sotto controllo a due giorni dalla partita con il CSKA Sofia. Ad offrire ci ha pensato Mourinho che si è seduto al tavolo con Dan e Ryan Friedkin, mentre i giocatori sono stati divisi su tavoli da sei e otto persone. Durante la cena si sono tutti alzati in piedi per cantare “Bella Ciao”, accompagnando la canzone con gli applausi.