GETTY

Roma, parte il Ranieri 3.0: quote in salita per l’esordio contro il Napoli, i bookmaker non credono nella rimonta Champions

26 minuti fa

Ora è ufficiale: sarà ancora Claudio Ranieri a guidare la Roma, per la terza volta in carriera, sempre da subentrato. L’esperto tecnico romano è chiamato ancora una volta a cambiare la rotta di una stagione partita sotto i peggiori auspici. L’esordio però sarà tutt’altro che facile, in una gara da ex contro il Napoli capolista: il primo colpo esterno della stagione giallorossa parte indietro nelle quote a 4,50 contro l’1,80 del segno «1». Nel mezzo, a 3,75, il pareggio.



Sogni d’alta classifica in estate per la Roma dopo un mercato importante, naufragata invece ora a quattro punti dalla terzultima. Una clamorosa retrocessione della Roma è un’opzione offerta a 35, stessa quota del ritorno in Champions League, opzione decuplicata rispetto al 3,50 di inizio ottobre.