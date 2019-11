Pau Lopez ha parlato in conferenza stampa dal Borussia Park di Moenchengladbach, in vista della sfida di Europa League di domani. Queste le sue parole:



Che merito pensi di avere sui pochi gol incassati?

Stiamo crescendo. Nelle prime partite abbiamo incassato tanti gol, ma stiamo imparando. Sono arrivati tanti giocatori nuovi e un allenatore nuovo, è questione di tempo. Sappiamo che dobbiamo vincere, ma stiamo lavorando bene e crescendo.



Sul gioco con i piedi.

L’ho fatto al Betis, all’Espanyol non giocavo così. Ho imparato molto con i piedi grazie a Setien, se sono in nazionale lo devo a lui.



Dove può arrivare la Roma in questa competizione?

Mi piace molto, l’ho fatta con il Betis e ci ha eliminato una squadra francese. Dobbiamo pensare partita dopo partita, vediamo alla fine dove saremo e quello che possiamo vincere.



Chi è il portiere più forte del mondo? Chi studi per migliorare?

Non studio nessuno, mi piace imparare da tutti. Il più forte non so dirlo. Oblak e ter Stegen penso siano più bravi degli altri in questo momento.



Hai imparato rapidamente l’italiano. Quanto conta avere un buon impatto imparando subito la lingua? Ci sono dei giocatori che a distanza di tanto tempo ancora non lo parlano…

Dipende da ognuno, quando sono arrivato volevo imparare velocemente perché è più facile interagire con la squadra e con la città. Con Claudio (il traduttore del club, ndc) abbiamo fatto lezioni quasi ogni giorno e devo dirgli grazie, è merito suo se parlo così.



Ti dà più adrenalina quando ti passano la palla e un attaccante ti pressa o quando ti stanno per tirare un rigore?

Non me lo sono mai chiesto, provo ad aiutare la squadra. Da fuori sembra rischioso quello che facciamo, ma dipende dai miei compagni che chiedono la palla. Mi piace giocare così, mi diverto di più.