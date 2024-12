Roma, Pellegrini è un caso: fuori nelle ultime 3, futuro in bilico. Ecco cosa sta succedendo al capitano

GETTY

Lorenzoè un vero proprio. Il capitano dellaè rimastoNon succedeva daNel 2018 saltò Fiorentina, Barcellona (proprio la memorabile rimonta in Champions League) e Lazio.. Senza brillare. Dall’esonero di Danielein poi si è rotto il legame con gran parte della tifoseria e le sue prestazioni in campo non hanno di certo aiutato. Zero gol in campionato, non partiva così male dalla stagione 19/20. In quel caso la prima rete arrivò alla diciassettesima contro la

– Sir Claudio sta provando a proteggerlo e difenderlo: “Ho avuto due centrocampisti bravi a far gol.Un paragone pesante per il numero 7 che però continua a non vedere il campo. “”, queste sono state le parole di Ranieri in conferenza stampa post Roma-Lecce. Quindi, non è ancora stato fissato il rientro che potrebbe essere giovedì in casa col. Ma ad oggi certezze non ce ne sono. Pellegrini ha voglia di tornare in campo e dimostrare di essere anche utile per la squadra.

– Sul tavolo c’è anche la questione legata aldel capitano giallorosso che scade ilAd oggi non ci sono stati contatti per il rinnovo.ha un ingaggio importante superiore aibonus compresi. Quindi per l’eventuale prolungamento dovrebbe accettare una. Offerte in giro per l’Europa non ce ne sono. In estate alcuni club arabi avevano effettuato dei sondaggi, manon prende in considerazione la pista dellaAlmeno per ora. La Roma potrebbe iniziare a guardarsi intorno nel prossimo mercato.