Luca Pellegrini, terzino della Roma, parla a Roma TV dal ritiro giallorosso: "Sono molto contento, sto bene e stare qui era quello che volevo. Dopo un anno un po' così un calciatore deve avere voglia, se ha fame di fare qualcosa di importante. Sto bene, posso crescere molto fisicamente. Siamo solo all'inizio del ritiro, siamo gli inizi. Mi sento bene ma dobbiamo continuare a spingere. Zero paura? Vero, zero paura, il calcio è contrasto. Legittima la paura ma è stato un problema minore".



SU KOLAROV - "Cosa rubavo a Kolarov? Tutto, anche come persona. Un esempio per tutto, per come affronta le cose. Magari vorrà saltare qualche partitella (ride ndr). Sono contento di avere uno come lui davanti, posso solo migliorare, prima di tutto come persona. Viene prima l'uomo del giocatore. Lui è un grande professionista. Certo, l'età conta ma lui ha dimostrato che non ci sia bisogno per forza di un'eta fisica per giocare a calcio".



UN MODELLO MONDIALE - "Non mi aspettavo che che Lucas Hernández facesse così bene. Mi ha impressionato molto: solido in fase difensiva, spinge. Farlo una partita ti riesce, farlo per tutto il mondiale non è facile".