Roma, primo allenamento per Le Fee VIDEO

un' ora fa



Enzo Le Fee è il nuovo acquisto della Roma. Il centrocampista classe 200 è arrivato nella giornata di ieri a Trigoria e si è subito messo a disposizione di Daniele De Rossi che lo ha immediatamente messo sotto torchio. Corse, scatti, test fisici e gioco con la palla, per il francese che ha l'obiettivo di diventare subito protagonista in giallorosso.







LE CIFRE - La Roma dopo una trattativa non semplice è riuscita a chiudere l'acquisto di Le Fee con il Rennes per una cifra complessiva di 23 milioni di euro, mentre il giocatore ha firmato un contratto della durata quinquennale a 2 milioni di euro a stagione.