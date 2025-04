Roma, Ranieri bacchetta Dovbyk: "Deve dare di più". In estate caccia ad un attaccante

Getty Images

deve dare di più. Non sono soddisfatto, ma neanche lui lo è di sé stesso”, queste le parole di Claudioin conferenza stampa sul centravanti ucraino. Una frecciatina dopo quella di qualche settimana: “Deve credere in noi”. Contro la Lazio è stato tra i peggiori in campo con zero tiri in porta e solamente 16 palloni toccati. Inoltre, l’allenatore giallorosso più volte ha dichiarato che serve un altro attaccante. E la prossima estate ripartirà la caccia ad un bomber di scorta che possa anche fare il titolare. Al momento la posizione diè salda e offerte a Trigoria non sono arrivate. Domani contro il Verona può partire fuori: Shomurodov è in vantaggio

– La Roma in estate andrà alla ricerca di nuovi gol. E l’indiziato numero uno resta. Già cercato a gennaio con tanto di ammissione da parte di Claudio Ranieri. Lui si sente pronto per una big ma la concorrenza non manca. Su di lui ci sono anche Inter e Napoli. Si parte da una base di 25 milioni di euro, ma i friulani possono accettare anche delle contropartite tecniche per far abbassare il colpo. Per esempio, in inverno avevano chiesto Baldanzi ma è arrivato un secco ‘no’. Occhi anche su Krstovic per l’attacco e. Il giocatore del Feyenoord non è una prima punta ma un esterno capace di segnare gol Piace anche al Napoli.

– La stagione diviaggia tra alti e bassi. Sedici i gol stagionali che hanno portato 13 punti in classifica (16 considerando la fase campionato di Europa League). Nove invece le reti dell’1-0 che hanno sbloccato i match. Ma mancano quelle nei big match. Solo un gol col Bologna su rigore in campionato e quello contro il Milan in Coppa Italia. Troppo poco per un attaccante pagato ad agosto quasi 40 milioni di euro.