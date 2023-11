E' tornato in gruppo, è tornato a correre e a sperare di non fermarsi più. Renato Sanches ci riprova dopo il programma di riatletizzazione biomeccanica che lo staff medico gli ha imposto a Trigoria. L’obiettivo era di elaborare un modello personalizzato per l’atleta così da ottimizzare le sue capacità e migliorare le prestazioni. Nulla di nuovo per carità, ma è un tentativo per recuperare un giocatore fondamentale che fin qui ha giocato appena 98' tra campionato e coppe. Un flop di mercato che Pinto spera si trasformi in un'arma in più anche se il riscatto dal Psg resta molto lontano.



RISCATTO - L'obbligo da 12 milioni, infatti, scatta al 60% delle presenze complessive e diventa di 14-15 se si arriva al 75%. Al momento siamo al 9%. Sanches, quindi, dovrebbe trovare quella continuità mancata sia al Lille che al Psg negli ultimi 3 anni. Un miracolo più che una speranza. Intanto Mourinho si gode il presente. Renato si allena in gruppo da lunedì, al momento senza problemi. Lo Special One ed è pronto a convocarlo col Lecce per poi schierarlo titolare tra Praga e il derby prima della nuova sosta. Sanches manca dalla fine di quella di settembre, più di 40 giorni fa. L'ennesima lesione lo ha tenuto fuori più del previsto, ora non c'è più da perdere tempo.