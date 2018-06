Secondo quanto rivela Sportitalia, la Roma continua a lavorare per portare Domenico Berardi alla corte del suo ex tecnico, Eusebio Di Francesco. Al momento le parti sono distanti, con il Sassuolo che chiede 35 milioni, ma il club giallorosso vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare le richieste e trovare l'intesa con gli emiliani.