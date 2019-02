Nicolò Zaniolo tratta il rinnovo di contratto con la Roma, ma al momento le parti sono distanti. La richiesta del '99, qualche settimana fa, era di 1,5 milioni di euro, ma ora non bastano più: come scrive la Repubblica nella sua edizione romana, visto quanto guadagnano gli altri giovani giallorossi, come Kluivert, che arriva ai due milioni di euro netti, la richiesta si è alzata.



Tutto in stand by, se ne riparlerà a fine stagione, con la Juventus che osserva interessata: Paratici è un grande estimatore dell'ex Inter.