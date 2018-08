Secondo quanto scrive goal.com, Hakim Ziyech è stato vicino a essere un giocatore della Roma. Monchi, trattando Justin Kluivert, ha infatti offerto all'Ajax 40 milioni per entrambi i giocatori (17,5 per il figlio di Patrick, 22,5 per il marocchino), riuscendo però a chiudere solo l'arrivo dell'esterno olandese, facilitato dalla scadenza del contratto al 30 giugno 2019. I lancieri hanno poi chiesto 36 milioni, richiesta che hanno spinto Monchi ad abbandonare la pista e a non riprenderla neanche con la possibilità di prendere il giocatore a meno di 20 milioni, cifra proposta dall'Ajax attraverso intermediari dopo il mondiale.